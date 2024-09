Aus dem Baumarkt Billig-Lösungen gegen Knarzen und Klappern im Auto

So konnten die Redakteure etwa bei einem Dauertestwagen durch ein Unterkleben solcher Gleiter an den Kontaktstellen einer klappernden Hutablage und einer bei jedem Kontakt knarzenden Mittelarmlehne zur Geräuschlosigkeit verhelfen. Auch das klappernde Handschuhfach und andere beanspruchte mechanische Stellen im Auto-Interieur dürften sich so mit etwas Fingerarbeit zur Ruhe bringen lassen.