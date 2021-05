Autotest : BMW 4er Cabrio: Ein Gefühl von Freiheit mitten im Lockdown

Berlin Von wegen Lockdown. Während sich die meisten Autohersteller bei ihren Frühjahrsneuheiten passend zur aktuellen Stimmungslage ausgesprochen verschlossen geben, lockt BMW mit frischer Luft und guter Laune ins Freie - und bringt den 4er dafür als Cabrio.

Diese Lösung hat aber noch drei weitere Vorteile: Das Auto sieht auch offen besser aus, weil das Dach enger gefaltet werden kann und die Kehrseite deshalb nicht ganz so wuchtig wirkt. So entschädigt das Heck zugleich für die - nun ja - gewöhnungsbedürftige Front, bei der das typische BMW-Design etwas überzogen wurde. Es bleibt mehr Platz im Kofferraum, der nun je nach Verdeckposition zwischen 300 und 385 Litern fasst. Und leichter ist die Konstruktion obendrein, was natürlich der Dynamik dient.

Innere Kraft gibt es beim 4er BMW reichlich. Erst recht, wenn man im vorläufigen Top-Modell M440i sitzt. Das kostet zwar mindestens 74.400 Euro, garantiert dafür aber jede Menge frischen Wind. Immerhin steckt unter der Haube ein drei Liter großer Sechszylinder, der 275 kW/374 PS leistet und mit bis zu 500 Nm an allen vier Rädern reißt. Von 0 auf Tempo 100 schafft er es damit bestenfalls in 4,9 Sekunden. Und dass bei 250 km/h Schluss ist, liegt allein an der Rücksicht auf das geplante M4 Cabrio mit bis zu 375 kW/510 PS, das die Palette im Sommer krönen wird. Alternativ bietet BMW zwei Vierzylinder-Benziner mit zwei Litern Hubraum und 135 kW/184 PS im 420i oder 190 kW/258 PS im 430i sowie drei Diesel an. Der 420d fährt mit einem 140 kW/190 PS starken Vierzylinder. Den 430d und den M440d treibt ein Sechszylinder mit 210 kW/286 PS oder 250 kW/340 PS an.