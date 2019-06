Ab Herbst : BMW 8er kommt auch als M-Modell mit 625 PS

Forscher Gleiter: Den 8er können Kunden als M8 ab 168.000 Euro (Coupé) ordern. Für das M8 Cabrio (im Bild) verlangt BMW mindestens 176.000 Euro. Foto: Daniel Kraus/BMW AG/dpa-tmn.

München BMW bietet den neuen 8er als Coupé und Cabrio ab Herbst auch als M8 an. Ab 168.000 Euro für den geschlossenen und ab 176.000 Euro für den offenen Sportwagen gibt es den Zweitürer in Deutschland ausschließlich in der noch einmal nachgeschärften Competition-Version mit 460 kW/625 PS.

Treibende Kraft dabei ist ein 4,4 Liter großer V8-Motor, der aus dem M5 stammt und mit einer achtstufigen Automatik sowie einem Allradantrieb kombiniert wird,mteilte der Hersteller mit. Den kann man elektronisch soweit herunterregeln, dass der M8 seine Kraft doch nur über die Hinterachse auf die Straße bringt. Der Turbomotor entwickelt ein maximales Drehmoment von 750 Nm. Der beim Coupé auch an einem Carbondach zu erkennende Luxusliner beschleunigt bestenfalls binnen 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h.