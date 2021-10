Ab Frühjahr : BMW bereitet Neuauflage des 2er Active Tourers vor

München Ein Van von BMW? Als die Bayern den Active Tourer gebracht haben, mussten sich einige daran erst einmal gewöhnen. Doch das ist jetzt sieben Jahre her, eine neue Generation kommt im Frühjahr.

BMW bereitet den Generationswechsel für den 2er Active Tourer vor. Die neue Auflage des kompakten Vans soll Ende Februar in den Handel kommen und mindestens 34 750 Euro kosten, teilte der Hersteller mit. Das Modell steht auf einer neuen Plattform und ist wie alle neuen BMW von außen an einer deutlich größeren Niere zu erkennen. Der um vier Zentimeter auf 4,39 Meter gewachsene Van will vor allem mit seinem variablen Innenraum punkten.