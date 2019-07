Fahrbericht : BMW X3M: Sportlich und alltagstauglich in einem

Berlin Von wegen brave Familienkutsche für Besserverdiener: BMW lässt beim X3 jetzt die Muskeln spielen. Erstmals gibt es den Bestseller für die Buckelpiste ab September auch als M-Modell. Und er kommt nicht alleine.

Und schneller ist er natürlich auch: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er in 4,1 Sekunden. Und wo bislang bei 250 km/h Schluss war, gibt es jetzt mit dem M Drivers Package Auslauf bis 285 km/h. Garniert mit einer schnellen Automatik mit harten aber präzisen Gangwechseln, einem adaptiven Fahrwerk und Bremsen mit kräftigem Biss - so wird aus der praktischen Familienkutsche und dem feinen Firmenwagen ein emotionsgeladener Pulsbeschleuniger.

Gegen die Fliehkraft stemmt sich tapfer das aufwendige Fahrwerk, und zusätzliche Verstrebungen lassen den X3 so steif wirken wie ein echter Sportwagen: Wenn man damit über eine kurvige Landstraße fegt, fühlt er sich nicht an wie ein übermotorisierter Geländewagen, sondern eher wie ein M3 mit erweitertem Einsatzspektrum.

Dass der X3M so viel Spaß macht, liegt aber nicht nur am kräftigen Motor und am strammen Fahrwerk. Das ist auch ein Verdienst des Allradantriebs, der aus dem M5 kommt. Er verteilt seine Kraft so variabel, dass er sich die meiste Zeit dezent im Hintergrund hält. So wird der X3 beinahe zum Hecktriebler und kommt mit seinem Hüftschwung noch besser ums Eck.