820 PS und Tempo 340 : Brabus knöpft sich Porsche 911 vor

Bottrop Sie kommen zwar auch aus Stuttgart, tragen aber keinen Stern: Zum ersten Mal legt die vor allem als Mercedes-Tuner bekannte PS-Schmiede Brabus nun Hand an den 911 von Porsche.

Zweistufiger Motorenausbau

Herzstück des Umbaus ist ein zweistufiges Tuningpaket für den 3,8 Liter großen Sechszylinder-Motor, das im Original auf 478 kW/650 PS und 800 Nm kommt. In der ersten Ausbaustufe bringt ein neuer Chip 52 kW/70 PS und 100 Nm mehr. In der zweiten kommt auch noch ein neuer Turbolader hinzu. So stehen am Ende 603 kW/820 PS und 950 Nm im Datenblatt. Damit schafft der Brabus-Porsche den Sprint aus dem Stand auf Tempo in 2,5 Sekunden und ist mit maximal 340 km/h noch mal rund 10 km/h schneller als das Serienpendant.