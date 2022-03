Nickelpreis steigt : Branchenanalyst: Ukraine-Krieg macht Elektroautos teurer

Berlin Weniger gute Aussichten für die E-Autobranche: Teures Nickel und die Chipknappheit dürften die Produktion aus Sicht eines Branchenkenners bremsen. Auch Herstellern von Autos mit Verbrennungsmotor machen Lieferengpässe zu schaffen.

Ausbreitung bedroht

Das teure Nickel „bedroht die Ausbreitung von Elektroautos“ - gerade während der aktuelle Preissprung bei Treibstoffen das Interesse an alternativen Antrieben verstärke, sagte Pacheco. Die Folgen dürften nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr zu spüren sein: „2022 und 2023 werden ganz anders verlaufen als es noch zu Jahresbeginn aussah.“ Auch die Chipknappheit, die den Autobauern in der Corona-Pandemie schwer zu schaffen machte, könne sich weiter verschärfen - denn die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant des Gases Neon, das in der Halbleiter-Produktion eingesetzt wird.