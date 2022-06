Offen unter Strom : Cabrios und Roadster werden elektrisch

Deutschland Das erste modernde E-Auto war ein offener Zweisitzer. Doch seit Tesla den Roadster eingestellt hat, ist die Luft dünn geworden für die Open-Air-Freunde unter den Stromern. Das dürfte sich bald ändern.

Das erste Tesla - war ein Roadster

Erst den Massenmarkt elektrifizieren - dann die Nischen

Studien und kleines Angebot kleiner offener Autos

Renaissance der Frischluft weht heran

Aber es ist Besserung in Sicht: Während VW-Chef Herbert Diess mit Designskizzen persönlich in den sozialen Netzwerken die Stimmung für einen offenen ID3 auslotet, haben andere bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Polestar hat bei der Premiere des offenen 2+2-Sitzers O2 angekündigt, dass bis 2025 drei neue Modelle kommen sollen, mit denen viele Details des Showcars schrittweise verwirklicht werden sollten.

Mini hat versprochen, dass es die nächste Generation des für 2023 vorgesehenen elektrischen Kleinwagens ebenfalls als Cabrio geben soll. Und die mittlerweile chinesische Firma MG will nach eigenen Angaben zum 100. Jubiläum der einst in England gegründeten Marke 2023 tatsächlich eine etwas bodenständigere Version der offenen Studie Cyberster in Serie bringen - und damit an den bis in die 1990er gebauten MGB Roadster erinnern.