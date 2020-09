Campermesse : Caravan Salon zeigt technische Neuheiten und Klassiker

Düsseldorf Die größte Messe seit Beginn der Corona-Pandemie wagt ihren Auftritt: Beim Caravan Salon zeigen 350 Hersteller in Düsseldorf ihre Produkte. Von günstig bis luxuriös ist für jeden Camper etwas dabei.

Im Wohnmobil und Wohnanhänger unterwegs zu Hause fühlen: Das wollen Modelle mit Fußbodenheizung, per App steuerbarer Klimaanlage oder mit Solarpanel auf dem Dach bieten. Auf der Düsseldorfer Wohnmobil- und Camping Messe Caravan Salon zeigen 350 Hersteller (noch bis 13. September) ihre Neuheiten. Vom simplen Van mit Aufstelldach, über luxuriöse Wohnanhänger bis hin zum Luxus-Appartement auf vier Rädern samt Garage, bietet die Messe für jeden Campingliebhaber ein passendes Gefährt.

Eine gestiegene Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans gibt der Düsseldorfer Messe Rückenwind. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Deutschland fast 55 000 sogenannte Freizeitfahrzeuge neu zugelassen - ein Plus von vier Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Besonders in den Monaten Mai und Juni erlebte die Caravaning-Industrie eine große Nachfrage. „Corona hat uns einen Extra-Schub gegeben - das ist die einzige Reiseform, mit der man autark ist“, hatte der Geschäftsführer des Caravaning Verbandes CIVD, Daniel Onggowinarso, im Vorfeld der Messe erklärt.