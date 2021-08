Familienauto aus Frankreich : Charmante SUV-Alternative: Der neue Renault Kangoo im Test

Berlin Es muss nicht immer ein SUV sein: Während bei Renault selbst Vans wie Scenic oder Espace mittlerweile aussehen wie Geländewagen, gibt der neue Kangoo den charmanten Familienfreund ohne Allüren - und bietet stattdessen mehr Entspannung.

Die Zulassungszahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Das SUV ist des Deutschen Liebling. Denn nirgendwo, so scheint es, sind Kinder, Hunde und Gepäck besser aufgehoben als in dieser Fahrzeuggattung. Doch wenn Renault jetzt zu Preisen ab 23.800 Euro den neuen Kangoo verkauft, beweisen die Franzosen, dass es auch ohne SUV geht.

Denn der für den Einsatz an der Familienfront optimierte Kastenwagen bietet bei einer ähnlich erhöhten Sitzposition nicht nur mehr Platz, ein höheres Maß an Variabilität und dank seiner riesigen Schiebetüren den leichteren Einstieg. Sondern anders als einem Geländewagen schlägt ihm auch keine pauschale Klimakritik entgegen. Stattdessen gibt es angesichts des charmanten Designs viel eher mal ein Lächeln.

Für seine Rolle als smarte SUV-Alternative hat Renault den Kangoo in der dritten Generation weiter aufgewertet. Das Nutzfahrzeug steht nun auf einer neuen Plattform, die großzügige Platzverhältnisse schafft. Denn der Kangoo geht um fast 20 Zentimeter in die Länge und wächst in der Breite um zehn Zentimeter. So stehen am Ende 4,49 und 1,92 Meter im Datenblatt. Allerdings ist der Kangoo kein glatter Kasten mehr, sondern erlaubt sich zarte Kurven im Blech und etwas abgeflachte Konturen, was ihn wiederum ein paar Liter Stauraum kostet.