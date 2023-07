Flotte wächst China-Marke BYD bringt zwei weitere E-Autos auf den Markt

BYD erweitert sein Angebot in Europa. Nachdem der chinesische Elektroautohersteller zuletzt innerhalb von einem halben Jahr vier Modelle am Markt einführte, sollen im letzten Quartal 2023 zwei weitere Neuheiten dazu kommen, kündigte der BYD am Firmensitz in Shenzhen an. Das eine Modell heißt Seal. Als Fließhecklimousine von 4,80 Metern soll es eine Alternative zu Autos wie Teslas Model 3 oder den für den Herbst angekündigten VW ID.7 sein.