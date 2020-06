Kompaktklasse-Modell : Citroën bringt ab September neuen C4 an den Start

Citroën bringt ab September neuen C4 an den Start

Wie ein Mix aus SUV und Coupé: Der neue Citroën C4 wird vom September an bestellbar sein. Foto: William Crozes/Continental Productions/Citroën/dpa-tmn

Rüsselsheim Der neue Citroën C4 erscheint wie ein Mix aus SUV und Coupé. Auch bei den Antrieben mischen die Franzosen ihr Angebot neu ab - und setzen dabei auch auf eine reine Elektroversion.

Citroën nimmt einen neuen Anlauf in der Kompaktklasse und bringt die nächste C4-Generation an den Start. Technisch eng verwandt mit Peugeot 208 und Opel Corsa, ist der Wagen mit 4,36 Metern Länge und 2,67 Metern Radstand allerdings eine Klasse darüber angesiedelt. Bestellbar ist der C4 vom September an, teilte der Hersteller mit, ohne bereits Preise zu nennen.