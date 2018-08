später lesen Transportlösung für Biker Citroën bringt flexibles Mobil für Camper und Motorradfahrer FOTO: Maik Grabosch FOTO: Maik Grabosch Teilen

Twittern

Teilen



Mit zwei Motorrädern in den Urlaub oder übers Wochenende an die Rennpiste fahren und in den eigenen vier Wänden übernachten - das soll der Jumper Biker Solution von Citroën ermöglichen. dpa