Neues Flaggschiff : Citroën: C5 X kommt im zweiten Halbjahr

Paris Citroën lässt im zweiten Halbjahr ein Modell der gehobenen Mittelklasse vom Stapel. Der C5 X mixt dabei stilistisch mehrere Fahrzeuggattungen zusammen. Was ist über den Crossover bekannt?

Citroën kündigt für das zweite Halbjahr den C5 X an. Technisch eng verwandt mit Peugeot 508 und DS9 C3, soll das neue Flaggschiff des Modellprogramms den Franzosen den Weg zurück in die gehobene Mittelklasse ebnen. Dabei wird auf das klassische Doppel aus Limousine und Kombi verzichtet. Dagegen setzt der C5 X auf einen Crossover und mixt Limousine, Kombi, Coupé und eine Portion SUV.

Das Ergebnis ist ein 4,60 Meter langer Fünftürer mit erhöhter Bodenfreiheit und bulligem Auftritt. Hinter der sportlich schrägen am Dach befestigten Heckklappe ist reichlich Platz für Kind und Kegel. So verspricht Citroën bei 2,79 Metern Radstand viel Sitzkomfort auch in der zweiten Reihe. Der Kofferraum fasst von 545 Liter bis zu 1640 Liter bei umgelegter Rückbank.