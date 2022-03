Neues Flaggschiff : Citroën C5 X startet im Mai ab 35 730 Euro

Großer Gleiter: Citroën setzt mit dem C5 X auf das obere Ende der automobilen Fahnenstange. Foto: Citroën/dpa-tmn

Rüsselsheim Citroën meldet sich zurück in der Oberklasse: Wenn die Franzosen im Mai den C5 X an den Start bringen, krönt wieder eine große Limousine das Modellprogramm - oder das, was die Franzosen heute dafür halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Citroën rückt im Mai zu Preisen ab 35 730 Euro den C5 X an die Spitze der Modellpalette. Zwar feiern die Franzosen den 4,81 Meter langen Fünfsitzer als neues Flaggschiff und stellen ihn in eine Linie mit Modellen wie dem C6, dem XM und sogar der DS. Doch ist das neue Topmodell keine klassische Limousine mehr, sondern versucht sein Glück als Kreuzung aus Kombi, Coupé und SUV.

Außen bullig und innen geräumig, soll der C5 X bei 2,79 Metern Radstand viel Platz bieten für die Insassen und für das Gepäck. So beziffert Citroën das Kofferraumvolumen auf 545 bis 1640 Liter. Der der C5 X soll zudem reichlich Komfort bieten.

Aktive Federung und Massagesitze

Dafür gibt es eine vorausschauende Federung mit aktiven Elementen, besonders weiche Sitze sowie eine Massagefunktion. Außerdem bauen die Franzosen zahlreiche Assistenzsysteme ein und ein großes Head-up-Display.

Technisch eng verwandt mit Peugeot 508 und DS9 gibt es den C5X zum Start in Deutschland wahlweise als Plug-in-Hybrid oder als Benziner: Im Basismodell arbeitet dann ein Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum und 96 kW/131 PS. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Vierzylinder mit 133 kW/181 PS.

Plug-in-Hybrid fährt 60 Kilometer rein elektrisch

Und für das Topmodell spannen die Franzosen noch einen Stromer mit 81 KW/110 PS dazu und kommen so auf eine Systemleistung von 165 kW/224 PS. Gespeist aus einer 12,4 kWh großen Batterie, fährt der Plug-in-Hybrid bis zu 60 Kilometer reich elektrisch.

Er erreicht dabei bis zu 135 km/h. Mit vereinten Kräften sind 233 km/h möglich, während die andren Benziner mit 210 und 230 km/h angegeben werden. Als Verbrauch nennt Citroën für den Plug-in 1,3 und für die Benziner 6,0 und 6,5 Liter (CO2: 29, 135 und 147 g/km).

© dpa-infocom, dpa:220314-99-516112/2

(dpa)