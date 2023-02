Fahrbericht : Citroën e-C4X im Test: Nonkonformer Stromer mit viel Komfort

Berlin Schon lange hat Citroën den Ruf eines Exzentrikers. Nun bauen die Franzosen mit dem e-C4X ein Auto, das nicht nur unkonventionell auftritt, sondern auch ausschließlich mit E-Antrieb fährt. Was ist von ihm zu halten?

Wenn vier dasselbe tun, muss dabei noch lange nicht dasselbe herauskommen. Niemand beweist das derzeit besser als die Töchter des Stellantis-Imperiums. Denn obwohl Opel, Peugeot, DS und Citroën alle in den identischen Baukasten greifen, haben sie in der Kompaktklasse ganz unterschiedliche Autos im Rennen. Und Citroën setzt jetzt noch einen drauf.

Für 37.540 Euro aufwärts bringen die Franzosen in diesen Tagen den e-C4X an den Start und kreuzen hierfür gleich drei Fahrzeuggattungen: Als Coupé-Limousine mit den Anleihen eines SUVs holen sie nicht nur die alte Avantgarde zurück, sondern stoßen gleichzeitig in ein neues Segment vor. Obwohl der e-C4X die gleiche Plattform nutzt wie etwa der handliche Opel Corsa, streckt er sich auf 4,60 Meter und kratzt damit entschieden an der Mittelklasse.