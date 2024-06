Neues SUV Coupé ohne Heckscheibe: So kurios startet der Polestar 4

Dafür gibt es den Fünfsitzer mit einer 102 kWh großen Batterie, die mit bis zu 200 kW geladen werden kann und im besten Fall die Energie für 620 Normkilometer liefert. Den Antrieb übernimmt in der Basisversion eine E-Maschine mit 200 kW/272 PS, in den gehobenen Varianten montiert Polestar zwei Motoren, mit denen es Allradantrieb gibt und 400 kW/544 PS. Damit wird der Polestar4 zum besten Sprinter in der Markenhistorie und erreicht aus dem Stand nach 3,8 Sekunden Tempo 100. Abgeregelt wird das Auto bei 200 km/h.