Sportliche Seat-Tochter : Cupra weitet Modellpalette aus

Weiterstadt Seat-Tochter Cupra bringt mit dem SUV Formentor seine erste eigene Baureihe auf den Markt. Cupra-Versionen vom neuen kompakten Seat Leon und ein überarbeitetes Ateca-SUV stehen aber auch parat.

Das SUV Coupé für die gehobene Kompaktklasse kommt wie die anderen Cupra-Neuheiten in diesen Tagen in den Handel und kostet zunächst mindestens 43.953 Euro, teilte Cupra mit. Wenn später weitere Motorvarianten folgen, soll der Preis „tief in den 30 000ern“ liegen, kündigte Deutschlandchef Bernhard Bauer an.