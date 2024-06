Sicher im Verkehr Autofahren barfuß oder in Flip-Flops: Ist das verboten?

Rutscht die Sole beim Bremsen vom Fuß, kann das fatale Folgen haben. Vor allem bei Vollbremsungen können Flip Flops, Badeschlappen und Co. ein Risiko sein. Bei High Hells kann sich der Absatz mit Pech in den Pedalen verkeilen. Aber auch der vermeintlich feste, nackte Fuß, ist nicht so sicher, wie ein Schuh. Mit nackten Füßen erreicht man oft nicht die Kraft am Pedal, wie mit einer Sohle. Dadurch kann es schneller zu Auffahrunfällen kommen.