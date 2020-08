Connected Cars : Das Handy als Auto-Fernbedienung

Stuttgart Bei immer mehr Herstellern lassen sich bestimmte Funktionen des Autos per Handy bedienen - digitalen Ökosystemen sei Dank. Doch was ist das und wie funktioniert das?

Mercedes integriert seit 2014 das digitale Ökosystem Me in seine Fahrzeuge. Über fünf Millionen Nutzer weltweit haben die zugehörige App auf ihrem Smartphone installiert. Darüber können sich Besitzer anmelden und verschiedene Funktion des Autos per Smartphone steuern. „Mercedes Me ist ein digitaler Helfer rund um Auto und Mobilität, der das Leben der Kunden vereinfachen soll“, erklärt Mathias Vaitl, Mercedes-Verantwortlicher für Me und digitale Dienste.