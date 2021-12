Alltag am Haken : Das ist bei Anhängern fürs Auto zu beachten

Alltag am Haken

Wer häufiger Sperriges transportieren will, kann über den Kauf eines Anhängers nachdenken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Deutschland Kleine Pkw-Anhänger sind praktische Alltagshelfer. Wer nur auf den Preis schaut, kann allerdings auch böse Überraschungen erleben.

In der Klasse bis 750 Kilo Gesamtgewicht werden neue Anhänger bereits ab 400 Euro verkauft, sagt Burkhard Böttcher vom ADAC. „Allerdings haben wir bei einem Test feststellen müssen, dass bei sehr günstigen Anhängern sowohl Ausstattung als auch Verarbeitung nicht die beste sind“, sagt er. Bei zwei Anhängern hätten sich sogar die Achsen verschoben, was während der Fahrt zu gefährlichen Situationen führen könne. Vor dem Kauf ist zu klären, welcher Anhänger der richtige ist.

Welcher Hänger taugt für wen?

„Wer nur gelegentlich Grünschnitt wegbringen will, transportiert wenig Gewicht, entsprechend wird da ein kleiner Anhänger mit einer Achse ausreichend sein“, sagt Böttcher. Zudem müsse immer auch in den Fahrzeugpapieren nachgeschaut werden, wie viel Gewicht das Zugfahrzeug ziehen dürfe. „Hier wird zwischen gebremsten und ungebremsten Anhängern unterschieden“, so Böttcher.