Mit Gewohnheiten brechen : Das ist bei Linksverkehr im Urlaub zu beachten

Very British: Dem Inselvolk werden viele Eigenarten nachgesagt - Autofahrer müssen sich auf jeden Fall auf den Linksverkehr einstellen. Foto: DEKRA.

Stuttgart Autofahrer und Fußgänger zu Besuch in einem Land mit Linksverkehr müssen ganz bewusst mit gelernten Gewohnheiten brechen. Das rät die Expertenorganisation Dekra. Sie gibt Tipps für alle, die etwa im Urlaub in Ländern wie Großbritannien, Australien, Japan oder Südafrika unterwegs sind.

Umstellen müssen sich auch Fußgänger, die es gewohnt sind, zuerst nach links zu gucken, wenn sie über die Straße wollen. Bei Linksverkehr kommt die größte Gefahr aber erst von rechts, wohin Fußgänger dann zuerst schauen sollten. Fußgänger schauen idealerweise stets in beide Richtungen, bevor sie über die Straße gehen.

Mit dem eigenen linksgelenkten Auto kann vor allem das Überholen Schwierigkeiten machen. Man könne sich auf der Überholspur leicht verschätzen, weil die Sicht eingeschränkt ist. Daher verzichten Neulinge besser in den ersten Tage aufs Überholen, um keine Risiken einzugehen. Fehler passieren insbesondere auch beim Abbiegen, wo man sich konzentrieren muss, nicht auf die gewohnte rechte Seite und damit in den Gegenverkehr zu ziehen.

Damit Autofahrer nicht auf die falsche Seite geraten, kann ihnen ein unten an die Frontscheibe geklebter, nach rechts zeigender Pfeil helfen. Er muss immer zur Fahrbahnmitte zeigen. Weist er auf den Fahrbahnrand, rollt man auf der falschen Seite.

Auch die Regeln im Reiseland müssen die Autofahrer kennen. In Großbritannien etwa regeln einzelne Schilder die Vorfahrt an jeder Kreuzung. „Rechts vor links“ gebe es dort nicht, so Dekra.