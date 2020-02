Läuft wie geschmiert : Das Motorrad fit für die Saison machen

Essen Wenn der Winter geht, kommen die Bikes zurück auf die Straßen. Doch vorschnell Helm auf und Zündung drehen? Keine gute Idee. Nach ihrer langen Pause brauchen die Maschinen Pflege - und nicht nur sie.

Auch Michael Lenzen hält einen gründlichen Technik-Check für unerlässlich. Die Bremsleitungen müssten auf mögliche Beschädigungen oder Altersschwäche, die Bremsbeläge sowie -scheiben auf ihre Stärke und die Bremsflüssigkeit auf die ausreichende Füllmenge untersucht werden, so der Vorsitzende des Bundesverbands der Motorradfahrer.

Dann kommen die Reifen: Passt der Luftdruck und haben sie noch ausreichend Profil? Beim Druck sollte man die empfohlenen Werte in der Betriebsanleitung möglichst genau einhalten.

Rainer Gurke sieht zudem in der Betriebstemperatur der Reifen ein wichtiges, oft aber vernachlässigtes Sicherheitskriterium. „Gerade, wenn es morgens noch recht frisch ist, sollte man darauf achten, die Reifen erst einmal behutsam warm und damit griffig zu fahren“. Das zu versäumen, habe gerade am Saisonbeginn schon viele Motorradfahrer zu Fall gebracht, warnt der Motorradtrainer des Auto Club Europa (ACE).

Vor der Überprüfung der Teile sollte man die Maschine von Hand waschen, empfiehlt Gurke. Dann lässt sich besser erkennen, ob es irgendwo undichte Stellen oder Schäden gibt. Andre Lang warnt davor, statt der Hand den Hochdruckreiniger zu nehmen. „Dann ist die Gefahr groß, dass Wassertropfen oder chemische Reiniger in Rad-, Lenkkopf-, Schwingen- und sonstige Lager oder in Schalter, Sicherungskästen und elektrische Kabelverbindungen getrieben werden“, so der Fachmann.