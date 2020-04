Bitte ohne Stützräder : Das richtige Fahrrad für Kinder finden

Göttingen Der Frühling ist für viele der traditionelle Zeitpunkt, ein neues Kinderfahrrad zu kaufen. Welche Modelle sind ab welchem Alter geeignet und auf was ist zu achten?

Wenn der Nachwuchs im Frühjahr in die Pedale treten will, ist das alte Fahrrad womöglich zu klein geworden. Welche Räder sich ab welchem Alter eignen, erklärt der Pressedienst-Fahrrad (pd-f) anhand von Richtwerten. Denn Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Wichtig: In Corona-Zeiten sollte man vorab mit dem Händler telefonisch einen Beratungstermin vereinbaren.