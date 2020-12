Erstes Elektro-SUV von VW : Den ID.4 bekommen Sie ab 36 950 Euro

Wolfsburg Der ID.3 bekommt ein großes Schwestermodell. VW startet den ebenfalls vollelektrischen ID.4 zunächst luxuriöser ausgestattet. Das billigere Basismodell wird im ersten Halbjahr 2021 nachgereicht.

Zum Jahreswechsel beginnt VW mit der Auslieferung des ID.4 und bringt so sein erstes elektrisches SUV ins Rennen. Der kompakte Geländewagen gilt als der Tiguan der Generation E und soll als Weltauto für alle Kontinente zum meistverkauften Elektroauto des Konzerns werden. Bei uns beginnen die Preise zunächst bei 49 950 Euro für die besonders gut ausgestattete First Edition.

Mit 4,58 Metern ist er gut 30 Zentimeter länger als der ID.3 und bietet entsprechend mehr Platz: Im Fond sollen dank 2,77 Metern Radstand auch Erwachsene bequem sitzen können. Der Kofferraum fasst 543 bis 1575 Liter. In der ersten Welle gibt es den ID.4 lediglich mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor und einer 77 kWh großen Batterie. Damit erreicht der VW einen Sprintwert von 8,5 Sekunden sowie 160 km/h Spitze. Die Reichweite beträgt 520 Kilometer.

Weitere Modelle sind schon in der Pipeline

Später gibt es drei weitere Leistungsstufen für den im Heck montierten Motor mit 109 kW/148 PS, 125 kW/170 PS oder 129 kW/175 PS sowie einen kleineren Akku. Der hat dann 52 kWh und soll für 350 Kilometer reichen. Außerdem bereitet VW einen ID.4 GTX vor, der zusätzlich mit einem 75 kW/102 PS starken Motor an der Vorderachse ausgerüstet wird. Dann hat der ID.4 auch Allradantrieb und bekommt Auslauf bis 180 km/h. Nachgeladen wird mit bis zu 100 kW beim kleinen und 125 kW beim großen Akku, so dass der ID.4 bestenfalls in 45 Minuten auf einen Ladestand von 80 Prozent kommt.