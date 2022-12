Gebrauchtwagen-Check : Der Audi Q3 (seit 2011)

Kompakter Kurvenstar: Der Audi Q3 rollt seit über zehn Jahren über unseren Straßen - was müssen Gebrauchtkäufer wissen? Foto: Audi AG/dpa-tmn

Berlin Wer ein gebrauchtes, kompaktes SUV sucht, findet eine große Auswahl vor. So bieten sich hier unter anderem BMW X1, Ford Kuga, Mercedes GLA, Kia Sportage oder Honda CR-V an - aber eben der Q3 von Audi.

Modellhistorie: Die erste Generation des Audi Q3 rollte 2011 in die Händler-Showrooms. 2015 gab es eine leichte Modellpflege mit Designretuschen, die Motoren wurden verbrauchsoptimiert, das Topmodell RS Q3 bekam eine Leistungsspitze.

Karosserievarianten : Der Q3 ist ein fünftüriges Kompakt-SUV im gewohnten Look mit hohem Aufbau. Seit 2019 wird er auch als Sportback gebaut, so heißen bei Audi die Schrägheckversionen.

Bei der Markteinführung betonte Audi, dass das an den Platzverhältnissen kaum etwas ändere, nur das Ladevolumen bei umgeklappter Rückbank falle geringer aus.

Stärken: „Untypisch“ für ein SUV zeige sich der Q „sehr robust“, schreibt der „Auto Bild Tüv Report 2023“. Das zeigt sich vor allem am Fahrwerk, wo vor allem Antriebswellen und Lenkung bei der HU demnach einen guten Eindruck hinterlassen. Rost kommt so gut wie nie vor, Spiel an den Radaufhängungen weit unter Durchschnitt.