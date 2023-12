Gebrauchtwagen-Check Der Audi Q5 beim Tüv - Unauffälligkeit als Stärke

Stärken: Von sportlich bis sanft fahren - der gut verarbeitete Q5 kann beides. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ist vor allem Unauffälligkeit seine Stärke. Der „Auto Bild Tüv-Report 2024“ nennt das SUV „eine Investition in eine nachhaltige und weitgehend sorgenfreie Beziehung“ und führt an: nahezu perfekte Funktion der Bremsen, haltbare Bremsleitungen und -schläuche, solide Auspuffanlagen. Ölverlust ist so selten wie Rost am Fahrwerk, dessen Komponenten ebenfalls gut abschneiden - aber nicht alle.