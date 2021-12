„Empfehlenswertes Luxusmobil“ : Der Audi Q7 glänzt beim Langzeit-Check

Berlin SUVs sind nicht immer große, schwere und sportliche Geländefahrzeuge. Die gibt es in vielen Größen, auch von Audi. Der Q7 ist aber das ältste und größte im Programm. Auf was achten Gebrauchtkäufer besser?

- Stärken: Laut „Auto Bild Tüv-Report 2021“ ist der Q7 ein „empfehlenswertes Luxusmobil“, was auch daran liege, dass die oft solventen Halter die Wartung nur selten schleifen ließen. Bei der HU liegen die Mängelquoten an Fahrwerkskomponenten für ein weit über zwei Tonnen wiegendes Auto niedrig. Bei jungen Exemplaren ab Baujahr 2017 monieren die Gutachter so gut wie nie Defekte an Feststell- und Betriebsbremse; kein Thema sind außerdem Ölverlust oder Rost, der Q7 ist vollverzinkt. Die Abgasuntersuchung (AU) besteht er in der Regel.