Gebrauchtwagen-Check : Der Audi TT (seit 2006)

Die Modelle der TT-Baureihe gelten so manchen Autoliebhabern als Design-Ikonen - wie sehen ihre praktischen Qualitäten als Gebrauchtwagen aus?. Foto: Audi AG/dpa-tmn

Berlin Seit fast einem Vierteljahrhundert hält Audi sein Sport-Coupé TT im Programm. Wer einen günstigen Einstieg sucht, kann gebraucht zuschlagen - eine gute Idee?

Ein Golf im Audi-Pelz: Der TT basiert technisch auf dem Evergreen aus Wolfsburg, tritt aber gegen teure Sportwagen wie den Porsche Cayman oder Jaguar F-Type an. Bei der Hauptuntersuchung (HU) kassiert der TT fast nur Lob, leistet sich in einer Disziplin in jungen Jahren aber mehr Patzer als ältere Exemplare.