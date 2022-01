Teure Schnäppchen : Der beste Weg zum neuen City-Rad

Ismaning Wer ein neues Velo sucht, wird schnell fündig. Bau- und Supermärkte bieten ebenso regelmäßig günstige Zweiräder an, wie Online-Shops. Experten aber warnen: Manche Schnäppchen können teuer werden.

Oder der schnelle Kauf wird zur Fehlinvestition, weil das Rad - mangels Beratung - schlicht nicht passt. „Speziell in Bau- und Supermärkten trifft man nur selten auf Fachpersonal, es findet also keine gute Beratung beim Fahrradkauf statt“, sagt Sebastian Böhm vom Fachmagazin „Aktiv Radfahren“. Die sei aber ist sehr wichtig. „Vor allem, wenn der Kunde bislang nur wenig Ahnung von Fahrrädern hat.“

Zudem müsse man damit rechnen, dass die Fahrräder aus dem Baumarkt oder von manchem Online-Shop nicht fahrbereit seien. Dann fehle die Endmontage. Auch in Sachen Qualität erhalten viele Baumarkt-Räder keine guten Noten. Experten raten daher zum Fachhandel.

Was brauche ich und wie kann Fachpersonal mich unterstützen?

„Ein guter Händler fragt erst einmal, was dem Kunden wichtig ist und auch, in welchem Preissegment sich das neue Fahrrad bewegen soll“, so Böhm. Ein gutes City-Rad beispielsweise gebe es bereits ab rund 700 Euro. Es sei aber auch möglich, mehrere Tausend Euro für diesen Fahrrad-Typ auszugeben.