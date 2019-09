Wendiger Kompakter : Der Citroën C1 zeigt wenig Altersschwäche

Berlin Der C1 ist ein konventioneller Autozwerg von Citroën - klein und anders als der in der gleichen Klasse fahrende elektrische C-Zero mit Verbrennungsmotoren unterwegs. Nicht immer fahren Citroëns besonders zuverlässig.

Stärken: Der wendige Kleinwagen empfiehlt sich vor allem als Stadtflitzer. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet der C1 bei den Fahrwerkskomponenten teils „deutlich besser als der Durchschnitt seiner Klasse“ ab, so der „Auto Bild TÜV Report 2019“. Auch Bremsschläuche, Feststellbremse, Ölverlust und Auspuff stellen zumindest beim C1 der zweiten Generation kein Problem dar.

Schwächen: Je älter der kleine Franzose ist, desto mehr Beanstandungen gibt es. Hinzu kommen beim C1 der ersten Generation häufige Mängel an Abblendlicht, der hinteren Beleuchtung, den Blinkern und vielen Bremsbauteilen. Den neueren C1 der zweiten Generation plagen zur ersten HU dagegen nur verschlissene Bremsscheiben.

Pannenverhalten: Der ADAC schreibt mit Blick auf seine Pannenstatistik: „Der C1 schneidet gut ab.“ Doch ein ganz vollständiges Bild vermittelt die Datensammlung des Autofahrer-Clubs nicht, da das Modell aufgrund niedriger Bestandszahlen nicht in allen Baujahren vertreten ist. Negativ aufgefallen ist der Kleinstwagen schwerpunktmäßig mit Defekten an Auspuffrohren und -töpfen an Exemplaren vom Zulassungsjahr 2010.