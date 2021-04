Gebrauchtwagen-Check : Der Ford Fiesta (2008 bis 2017)

Das Massenmodell ist in der Pannenstatistik im guten Mittelfeld zu finden. Foto: Ford AG/dpa-tmn

Berlin Je älter, desto unauffälliger gilt beim Ford Fiesta. Der Kleinwagen macht insgesamt für die Prüfer eine durchschnittliche Figur.

Der Fiesta ist ein Kleinwagenklassiker - allein, weil er schon so lange auf dem Markt ist. Der Konkurrent von VW Polo, Opel Corsa oder Renault Clio verkauft sich beständig. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) finden sich mängelfreie Exemplare überdurchschnittlich oft unter älteren Fiestas.

Modellhistorie: Der Ur-Fiesta kam 1976 heraus, die hier betrachtete siebte Generation wurde 2008 vorgestellt. Es gab sie neu bis 2017 in den Showrooms. Zuletzt gab es 2012 ein Facelift. In- und Exterieur wurden überarbeitet, die Motoren sparsamer. Zum Sommer 2017 kam die achte Auflage in den Handel.