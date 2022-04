Elektro-SUV im Test : Der Genesis GV60 macht Tempo beim Laden und Fahren

Berlin Ab 2025 in jeder Baureihe eine E-Version und zum Ende der Dekade gar keine Emissionen mehr: Genesis hat einen klaren Plan für die Zukunft und gewährt mit dem GV60 jetzt auch den Kunden einen ersten Ausblick.

Normalerweise darf man solche Kostbarkeiten nur anschauen, aber nicht berühren. Doch wer im neuen Genesis GV60 Platz nimmt, muss die große Kristallkugel auf dem Mitteltunnel auch anfassen, wenn er sich in die Zukunft aufmachen will.

Denn der faustgroße Ball, der da lila aus der Konsole leuchtet, hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Vielmehr wird er nach dem Anlassen zum Wählhebel, mit dem sich das erste dezidierte Elektroauto der neuen koreanischen Nobelmarke in Bewegung setzt. Noch vor den Sommerferien soll das SUV mit der schnittigen Coupé-Linie zu Preisen ab 56.370 Euro auf den Markt kommen. Dort wird das neue Modell dann vor allem gegen den Audi Q4, den BMW iX3 oder den Mercedes GLC antreten.

Tempo an der Ladesäule

Mit dem GV60 wollen sich die bislang eher unscheinbaren Newcomer aus Fernost ein wenig Aufmerksamkeit sichern. Die „Chrystal Sphere“ macht dabei nur den Anfang. Zur technischen Ausstattung gehören auch ein Fingerabdruck-Sensor und digitale Außenspiegel, die ihr Kamerabild auf Monitore an der Türbrüstung übertragen. Im Cockpit dominiert ein schmaler, freistehender Bildschirm, der über die halbe Breite des Armaturenbretts reicht.

Mehr beeindrucken als die digitale Bordtechnik dürfte jedoch die fortschrittliche E-GMP-Plattform des Mutterkonzerns, auf der Hyundai den Ioniq5 und Kia den EV6 baut. Denn sie stellt in dieser Klasse konkurrenzlose 800 Volt bereit und erlaubt damit bis zu 350 kW Ladeleistung. So schafft der 77,4 kWh große Akku den Sprung von zehn auf 80 Prozent im besten Fall in nur 18 Minuten.