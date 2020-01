Testfahrt : Der Jeep Gladiator lohnt nur für Image und Gelände

Berlin Mit dem SUV-Trend sind die meisten Geländewagen zu braven Familienautos geworden. Doch es gibt sie noch: die wahren Offroader. Der Jeep Gladiator ist einer von ihnen. Kann er auf Wald- und Wiesenpisten wirklich mehr als andere?

Er gehört zu den Urvätern seiner Gattung: Kaum ein anderes Auto hat das Segment der Geländewagen so sehr geprägt wie der Jeep Wrangler. Und abgesehen von der Mercedes G-Klasse und dem Land Rover Defender ist keiner so hart im Nehmen wie er.

Doch in Zeiten, in denen alle Hersteller ihre Autos aufbocken, muss selbst das Original noch einmal nachlegen, damit es glaubwürdig bleibt. Für Großstadtcowboys und wahre Outdoor-Entdecker, gibt es den kantigen Klassiker deshalb jetzt auch als Pick-Up mit einem noch rustikaleren Charme und einem noch höheren Nutzwert. In den USA kann man den Pritschenwagen als Gladiator schon für vergleichsweise günstige 33.545 Dollar kaufen. Zu uns kommt er in diesem Sommer zu Schätzpreisen ab etwa 55.000 Euro.