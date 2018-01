später lesen Die Last mit den Achsen Der Kia Cee'd im Gebrauchtwagencheck FOTO: Gudrun Muschalla FOTO: Gudrun Muschalla Teilen

Kia tritt mit dem Cee'd seit 2007 in der Kompaktklasse an. Als der koreanische Hersteller ihn vorstellte, zogen die Kritiker und Beobachter den Hut. Diese knackigen Fahreigenschaften und diese gute Verarbeitung waren sie von einem Kia so nicht gewohnt. dpa