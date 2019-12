Gebrauchtwagen-Check : Der Kia Sportage (ab 2010)

Berlin Der Kia Sportage rollt schon seit 25 Jahren auf den deutschen Straßen. Wie schlägt sich der Koreaner ab der dritten Generation als Gebrauchtwagen?

Auch für Gebrauchtwagenkunden gibt es damit eine gute Nachricht: „Mit dem neuen Modell scheint sich der Sportage in der Zuverlässigkeit zumindest ähnlich positiv zu entwickeln wie beim Design“, berichtet der „Auto Bild Tüv Report 2020“. Aber auch vom Vorgänger gibt es gute Exemplare, wenn man auf die typischen Macken achtet.

Stärken: Spätestens seit Auflage Nummer drei ist das Platzangebot ausreichend für Familien; seitdem kann sich das Modell auch in technischer Hinsicht mit der europäischen Konkurrenz messen. Fahrwerksseitig sorgen bei der Hauptuntersuchung (HU) vor allem Antriebswellen und Lenkanlage für wenig Ärger, auch Rost hebt die Mängelquote nicht an; Bremsleitungen und -schläuche werden fast nie beanstandet, so der Tüv-Report, ebenso zuverlässig ist die Auspuffanlage.