SUV mit Zwischengröße : Der Mazda CX-30 im ersten Test

Berlin Zu seinen beiden Geschwistern lässt Mazdas CX-30 jeweils einen Respektabstand von rund zehn Zentimetern. Zudem reiht sich das SUV mit einer Länge von 4,40 Metern gefügig ins Segment. Aber so gewöhnlich das Format auch ist, so hebt sich der CX-30 doch deutlich von seinen Konkurrenten ab.

Ihren eigenen Weg gehen die Japaner auch beim Antrieb. Erstens, weil sie in diesem Segment einen Allrad im Programm haben. Und zweitens, weil sie auf die Frage nach Benziner oder Diesel eine neue Antwort gefunden haben: Den Diesotto. Denn an der Spitze des Motorenportfolios steht ein 132 kW/180 PS Benziner, der in bestimmten Betriebssituationen selbst zündet wie ein Diesel und so die Drehfreude eines Ottos mit dem Drehmoment und der Sparsamkeit eines Selbstzünders vereinen will.