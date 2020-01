Fahrbericht : Der Mercedes GLB ist ein Familienauto in cool

Berlin Kombis oder Vans aus der Kompaktklasse sind praktisch und bisweilen preiswert, aber oft auch etwas langweilig. Dass man Kind und Kegel auch cool ans Ziel bringen kann, will Mercedes jetzt mit dem GLB beweisen.

Mercedes fischt ein neues Kürzel für die Kompaktklasse aus der Buchstabensuppe und stellt Autos wie der B- Klasse und dem GLA jetzt zum ersten Mal einen GLB zur Seite. Als geräumigste Alternative in der Modellfamilie ist er ab 37.747 Euro zu haben.

Innen Siebensitzer, außen SUV

Innen will der GLB ein variables Raumwunder sein, das gegen Autos wie den VW Touran oder den 2er Grand Tourer von BMW antritt. Daher hat Mercedes durch die 4,63 Meter Länge und die 2,83 Meter Radstand zum ersten Mal in dieser Modellfamilie Platz für eine dritte Sitzreihe geschaffen, die man mit zwei Handgriffen aus dem Wagenboden falten kann. Die Bank in der zweiten Reihe lässt sich nicht nur in der Neigung verstellen, sondern auch um 14 Zentimeter verschieben. Und Mercedes hat den Kofferraum mit dem aufrechten Heck so groß gemacht, dass 570 bis 1805 Liter Ladevolumen zur Verfügung stehen.

Klar, bei einem Familienvan ist der Platz das wichtigste Kaufkriterium. Doch oft haben solche Modelle in etwa so viel Charme wie ein Bausparvertrag. Deshalb hat Mercedes das praktische Großraumfahrzeug neu verpackt und es in eine trendige SUV-Karosse gesteckt. Mit bulliger Front und erhöhter Bodenfreiheit sieht der GLB ein bisschen aus wie der Luxus-Geländewagen GLS in Kleinformat.

Vertraut bei Ausstattung, Ambiente und Antrieb

Form und Format sind neu, doch für den Fahrer ist der GLB ein alter Bekannter. Denn bei Ambiente, Ausstattung und Antrieb gibt es kaum Unterschiede zum Rest der A-Klasse-Familie: Auch der jüngste Neuzugang fährt mit dem digitalen Cinemascope-Cockpit und lässt sich auf Fingerzeig oder mit Sprachkommandos bedienen. Es gibt eine automatische Abstandsregelung und eine aktive Spurführung. Und unter der Haube arbeiten die gleichen Drei- und Vierzylinder. Bei den Selbstzündern reicht die Auswahl vom GLB 180d mit 85 kW/116 PS bis zum 140 kW/190 PS starken GLB 220d. Bei den Benzinern sind zunächst der GLB 200 mit 120 kW/163 PS und der GLB 250 mit 165 kW/224 PS im Angebot. Außerdem hat sich auch AMG des großen Kleinwagens angenommen und den GLB 35 mit 225 kW/306 PS aufgelegt.

Während die Einstiegsvarianten mit Frontantrieb auskommen müssen, gibt es die beiden stärkeren Diesel, den kräftigeren Benziner und den AMG auch mit Allrad. Denn wo G draufsteht, muss auch ein bisschen Geländewagen drin sein. Deshalb haben sie auch ein eigenes Fahrprofil für den Einsatz abseits der Straße programmiert, bei dem der GLB weiter kommt als sich die meisten Fahrer selbst zutrauen würden.

Seriös, aber nicht souverän

Komfortabel abgestimmt und gut zu kontrollieren - so macht der GLB auf der Straße einen erwachsenen Eindruck und insbesondere mit dem stärksten Diesel ist man gut unterwegs. Schließlich schiebt er die Fuhre mit bis zu 400 Nm voran, beschleunigt in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht 217 km/h Spitze und wehrt sich mit einem Normverbrauch von 5,3 Litern (CO2-Ausstoß: 138 g/km) gegen die übliche SUV-Kritik. Ein normaler Van jedenfalls ist kaum sparsamer.

Doch so seriös der GLB auch im ersten Moment wirkt, seine Herkunft aus der Kompaktklasse und seine Bindung an die Frontantriebsplattform kann er nicht verhehlen. Daher lässt das A-Klasse-SUV das letzte Quäntchen Souveränität vermissen. Das ist auch der größte Unterschied zum GLC, der nur zwei Zentimeter länger ist und bei einem Grundpreis von 46.237 Euro in einer Klasse darüber antritt. Der mag nicht so Platz bietend und anpassungsfähig sein, ist dafür aber mit Wandlerautomatik, der Option auf sechs Zylinder und einer auf Allrad getrimmten Heckenantriebsarchitektur das souveränere Auto. Aber ob einem das wirklich rund 10.000 Euro mehr Geld für weniger Auto wert ist?

Fazit: Trendige A-Klasse für Familien

Er ist geräumig und variabel wie ein Van, modisch wie ein SUV - und mit dem Verbrauch eines gewöhnlichen Kompakten gibt er sich auffällig sparsam. So wird der neue Mercedes GLB zum hippen Familienauto und könnte das meistverkaufte Modell der A-Klasse-Familie werden. Der Erfolg würde allerdings nicht nur zu Lasten der Konkurrenz gehen. Sondern auch B-Klasse und GLC dürften ein wenig an Reiz verlieren.

Datenblatt: Mercedes GLB 220d 4Matic



Motor und Antrieb: Vierzylinder-Turbodieseldirekteinspritzer

Hubraum: 1950 ccm

Max. Leistung: 140 kW/190 PS bei 3800 U/min

Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1600 bis 2600 U/min

Antrieb: Allradantrieb

Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplung



Maße und Gewichte

Länge: 4634 mm

Breite: 1834 mm

Höhe: 1659 mm

Radstand: 2829 mm

Leergewicht: 1735 kg

Zuladung: 515 kg

Kofferraumvolumen: 570-1805 Liter



Fahrdaten:

Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,6 s

Durchschnittsverbrauch: 5,3 Liter/100 km

Reichweite: 1130 km

CO2-Emission: 138 g/km

Kraftstoff: Diesel

Schadstoffklasse: Eu6d

Energieeffizienzklasse: A



Kosten:

Basispreis (GLB 200): 37 747 Euro

Grundpreis des GLB 220d 4Matic: 44 601 Euro

Typklassen: k.A.

Kfz-Steuer: 276 Euro/Jahr



Wichtige Serienausstattung:

Sicherheit: Sieben Airbags, Spurhalte-Assistent, automatische Notbremse

Komfort: Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Touchscreen-Infotainment MBUX

Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

