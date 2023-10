Fahrzeug im Retro-Design Der Microlino als charmanter Champion für die City

Aber: Ohne Akku wiegt er keine 500 Kilo. So kommt man damit trotzdem flott voran, zumindest in der Stadt. Von 0 auf Tempo 50 beschleunigt der Winzling wie ein Wirbelwind in gerade mal fünf Sekunden. Und weil mit 90 Sachen Schluss ist, die Lenkung mit zunehmendem Tempo mehr Mut braucht und das Fahrwerk eher rustikal über den Asphalt rumpelt, ist der Spaß jenseits der Stadt ohnehin schnell vorbei.