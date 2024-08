Autotest Der Rafale ist Renaults schräge Nummer für den Aufstieg

Allerdings ist das Problem eher psychologischer Natur. Denn in der Praxis schlägt sich das SUV überraschend gut. Es ist mit einem Sprintwert von 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 flott und spritzig. In der Stadt spürt man die elektrische Unterstützung bei jedem Ampelspurt. Und was ihm an Durchzug auf der Landstraße fehlen mag, macht er durch Agilität wieder weg. Ein strammes Fahrwerk, eine seidige Automatik, eine präzise Lenkung und eine Hinterachse, die spürbar mitlenkt - so wird der Rafale doch noch zum Wirbelwind.