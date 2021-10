Gebrauchtwagen-Check : Der Renault Scénic (seit 2009)

Berlin Wer ein größeres Auto braucht, kauft oft einen Kombi oder einen SUV - eine andere klassische Alternative wäre ein Van. Etwa der Scénic von Renault - auch gebraucht ein guter Kauf?

Modellhistorie: Der Ur-Scénic kam 1996 auf den Markt, die betrachteten Generationen drei und vier debütierten 2009 beziehungsweise 2016 in den Showrooms der Händler. Modellpflege: 2012 und 2013 bei der Drittauflage.

Schwächen: Allerdings wird der aktuelle Scénic schon bei der ersten HU mit doppelt so vielen Mängeln an den Radaufhängungen erwischt wie der Durchschnitt. Beim älteren kommen Federbrüche und ausgeschlagene Spurstangen und ab der fünften HU auch schon mal Rost hinzu. Rüffel in allen Jahren erntet die Beleuchtung vorn wie hinten, Bremsscheiben sind ab der dritten HU oft verschlissen. Der ältere Scénic schneidet ab der fünften HU im Alter von elf Jahren wieder besser ab als der Durchschnitt.