Elektroautos : Der richtige Zeitpunkt spielt beim Akku-Laden eine Rolle

Stuttgart Wie lange ein Akku beim E-Auto topfit bleibt, hängt neben dem Alter davon ab, wie oft er geladen und entladen wird. Ein paar Tipps helfen, die Lebensdauer des Energiespenders positiv zu beeinflussen.

Wenn also keine längeren Fahrten anstehen, kann der Ladezustand zwischen 30 und 70 Prozent bleiben. Da fühle sich der Akku am wohlsten, so die Zeitschrift.