Gebrauchtwagen-Check : Der Skoda Citigo (seit 2012)

Berlin Klein, aber innen dennoch groß genug für Vier mit ausreichend großem Kofferraum. So taugen kleine Autos heute keineswegs mehr nur für die Stadt. Gebraucht sind Modelle wie Skodas Citigo günstig - und gut?

Beim Citigo ist der Name Programm: Hersteller Skoda sieht den Kleinstwagen als wendigen Stadtfloh, dem auch kleinere Parklücken genügen. So weit, so wünschenswert. Fakten schafft der Citigo bei der Hauptuntersuchung (HU), meist positive.