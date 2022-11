Gebrauchtwagen-Check : Der Skoda Superb II und III (seit 2008)

Berlin- Es gibt Autos, zu denen fällt vielen sofort ein typisches Merkmal ein: Beim Skoda Superb ploppt oft auf: „Der hat enorm viel Platz!“ Doch welche Qualitäten hat der Tscheche noch als Gebrauchtwagen?

Schon der Name zeigt es an: Mit dem Superb erhebt Skoda Oberklasse-Anspruch. Im Fond ist das Flaggschiff der tschechischen VW-Tochter so geräumig wie eine Staatskarosse, der Kombi ist geräumiger als die Konkurrenz.