Testfahrt : Der Toyota Aygo X kommt mit mehr Platz und SUV-Design

Berlin Ob mobile Krankenpflege oder Pizzaflitzer - günstige Kleinwagen haben längst nicht ausgedient. Doch immer mehr Hersteller verlassen das Segment. Nur Toyota meldet sich jetzt mit einem neuen Aygo zurück. Wie sehr hat er sich verändert?

Der Ford Ka ist Geschichte, Peugeot hat seinen 107 ebenso eingestellt wie Citoen seinen C1, und den VW Up gibt es nur noch als Elektroauto. Die große Zeit der kleinen Autos ist offenbar vorbei. Weil die Kosten für Assistenzsysteme und Abgasreinigung in die Höhe schießen, ziehen sich immer mehr Hersteller aus dieser Liga zurück.

Knackiger Crossover mit mehr Platz

Mit dem schlichten Sparmodell von einst hat die dritte Generation des Aygo allerdings nichts mehr zu tun. Mit rustikalen Stoßfängern, Plastikplanken an den Radläufen und einer Kontrast-Lackierung macht er vielmehr ein bisschen auf SUV. Auch die Sitzposition haben die Japaner um knapp sechs Zentimeter angehoben und so die Übersicht verbessert. Passend zum neuen Style erhält der Name nun ein X als Zusatz.