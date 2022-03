Front- und Allradantrieb : Der Toyota RAV4 IV im Gebrauchtwagen-Check

Kompakter sportlicher Geländewagen: Der Toyota RAV4 fährt mittlerweile in der fünften Generation vor - wie schlägt sich das japanische Modell als Gebrauchtwagen? Foto: Toyota/dpa-tmn

Berlin SUVs boomen in allen Farben und Formen. Auch auf dem Gebrauchtmarkt ist die Auswahl riesig. Und bei den Kompakten muss es nicht immer ein VW Tiguan sein - wie wäre es etwa mit einem RAV4 von Toyota?

Stärken: Solide Verarbeitung und üppige Serienausstattung zählen zu den Vorzügen. Bei der HU geben sämtliche Fahrwerkskomponenten so gut wie keinen Anlass zu Beanstandungen. Fehler in der Lenkung sind laut „Auto Bild Tüv Report 2022“ sogar so gut wie nicht feststellbar.