Tüv-Report : Der Volvo XC60 macht im Alter wenig Probleme

Berlin Nicht zu klein und nicht zu groß. So kommt das mittlere der drei Volvo-SUVs daher. Was kann der schwedische Kompakte im Offroad-Look als Gebrauchtwagen?

Der XC60 ist Volvos erstes Kompakt-SUV. Erst seit 2018 können Kunden mit dem XC40 auf eine Nummer kleiner zugreifen. Während das Angebot an Gebrauchten beim kleinen Bruder noch überschaubar ist, ist die Auswahl des XC60 am Markt vergleichsweise groß.

Und viel falsch machen können Second-Hand-Käufer nicht, denn das 4,60 Meter lange SUV erweist sich in den meisten Fällen als ein solides Auto.

Stärken: Da wäre die lange Halbwertszeit in Sachen Aussehen, noch heute wirkt die alte Modellgeneration kaum aus der Zeit gefallen; bei der Hauptuntersuchung (HU) glänzt das Modell in vielen Punkten: Rost ist kein Problem, die Bremsen leisten über Jahre standfest ihren Dienst. Federn, Dämpfer und Antriebswellen sowie die Beleuchtung machen kaum Probleme, so der Befund des „Auto Bild Tüv Report 2020“.