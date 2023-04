Urlaub auf dem Bike Die Fahrradreise richtig planen

Bevor es los geht, überprüfen Radreisende am besten noch die Belastungsgrenzen der Gepäckträger, Maximalwerte in Kilogramm sind dort in der Regel angegeben. Und ein Pannentraining kann nicht schaden. Test.de empfiehlt: „Üben Sie probeweise mal das Hinterrad abzunehmen, den Mantel von der Felge zu heben, einen Schlauch zu wechseln und ein Loch im Schlauch zu flicken.“