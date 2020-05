ADAC-Untersuchung : Die meisten Kindersitze erhalten gute Testnoten

Sensible Fracht: Damit das Baby sicher mitfährt, sollten Eltern den Autositz gründlich testen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

München Kinder dürfen nur gut gesichert auf dafür vorgesehenen Sitzen im Auto mitfahren. Der ADAC hat 26 Kindersitze getestet. Der Großteil schneidet gut ab - doch auf was müssen Eltern achten?

Gute Nachrichten für Eltern, die einen neuen Kindersitz suchen: Die meisten Modelle schneiden in einem ADAC-Test „gut“ ab. Die Mehrheit übertrifft zudem die gesetzlichen Anforderungen „teils deutlich“.

Wer einen Kindersitz braucht, sollte beim Aussuchen immer das Auto und sein Kind mitnehmen, um verschiedene Modelle vor Ort auszuprobieren. Nicht jedes Modell passt gleich gut in jedes Fahrzeug oder zu jedem Kind. Außerdem lässt sich so gleich prüfen, wie praktisch die einzelnen Produkte zu handhaben sind. Denn auf den richtigen Einbau und Einstellung der Gurte kommt es bei der Sicherheit an.