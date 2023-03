Vergessene PS-Pioniere : Die Oldies aus dem Odenwald: Opels einstige Konkurrenz

Ober-Ramstadt Nicht nur Rüsselsheim: Auch Ober-Ramstadt ist eine Wiege der hessischen Autoindustrie. Dort verließen galante Wagen die Röhr Werke. Heute kennt sie fast niemand mehr.

Sein Unternehmen ist die letzte Verbindung zwischen Ober-Ramstadt und der Automobilindustrie. In dem Ort am Fuß des Odenwalds wurden einst Autos der Extraklasse gebaut. Dort ist Pohls Firma heute als Automobilzulieferer tätig.

Flacher als die anderen

Was beeindruckend klingt, erweist sich in Zeiten von Doppelkupplungsgetriebe und Assistenzsystemen am Steuer des R8 als ein gutes Stück Arbeit. Es braucht Übung, um den Oldtimer beim Gangwechsel mit Zwischengas am Fahren und viel Kraft aus den Oberarmen auf Kurs zu halten.